Что делать, когда на вас по встречке несется автомобиль, сообщает DEITA.RU.

На загородных трассах автолюбителей ждет раздолье, возможность погонять и… Увеличивающийся шанс попасть в ДПТ, поскольку не только вам хочется прокатиться с ветерком. И, будем честными, не все садятся за руль в трезвом виде. Так как быть, если на вас несется автомобиль?

Не поддавайтесь панике и не жмите резко на тормоза – вам же не нужно, чтобы вас занесло, и вы потеряли контроль над движением авто? Лучше не жать на тормоза, а выехать обочину и дать возможность другой машине пролететь мимо, завершив маневр. Есть возможность вывернуть налево и запас времени – сверните туда. Смотря какая ситуация на дороге, и можно ли выехать на обочину.

Вы даже можете съехать в кювет. Повреждений авто и так не избежать, но уменьшить их и защитить свою жизнь – надо.

Главное, что поможет избежать столкновений по своей или чужой инициативе – это осторожность при обгоне и маневрах. Не надейтесь успеть, лучше контролируйте ситуацию и берегите себя.

Анастасия Туркова