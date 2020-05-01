Избежать штрафа ГИБДД за просроченные права можно - случаи

Верховный суд уточнил, кому в период самоизоляции ждать наказания за управление автомобилем без прав. К ответственности за передвижение на автомашине без водительских прав можно привлечь лишь в случае, если срок действия прав истёк до начала февраля текущего года, сообщает ИА DEITA.RU. Режим самоизоляции спровоцировал подобные нововведения, все разъяснения приведены во втором обзоре судебной практики.

Водителя, который рискнул сесть за руль автомобиля без главного документа, разрешающего управления ТС, ожидает штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей, напоминает Верховный суд. Исключение составляет учебная езда.

Под действие той же статьи (части 1 статьи 12.7 КоАП) попадает и передвижение за рулем с удостоверением, срок которого истёк, отмечает «Российская газета». Но если удостоверение «просрочилось» в отрезок времени с 1 февраля по 15 июля текущего года, наказание в виде штрафа исполнено не будет. Мера регулируется первым пунктом 275 Указа президента России Владимира Путина. Такие права будут считаться действительными до срока, который определяется в соответствии с 3 пунктом 275 Указа главы государства.

Ранее сообщалось о результатах рейда во Владивостоке. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили такси и проверяли наличие маски, а также через специальную программу уточняли сроки последней дезинфекции автомобиля. Если обработка не была проведена своевременно, составлялся протокол, который затем направляется в суд для определения штрафа.