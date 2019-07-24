Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", сообщает DEITA.RU.
Корректировка приводит краевой закон в соответствие с изменениями федерального законодательства.
Как сообщил председатель комитета по региональной политике,
законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, законопроект
закрепляет в Избирательном кодексе Приморья порядок включения избирателей,
работающих вахтовым методом, в списки избирателей. Кроме того, в проекте
предусматривается право граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства,
но зарегистрированных по месту пребывания, быть включенными в списки
избирателей на выборах в органы государственной власти Приморского края.
Региональный Избирательный кодекс дополняется положением, предусматривающим, что для оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Кроме этого, законопроект предусматривает изменения, в части дополнения новым видом муниципального образования, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления - муниципальным округом.
В первом чтении на заседании были одобрены аналогичные изменения в краевые законы "О референдуме Приморского края" и "О местном референдуме в Приморском крае".Дмитрий Санников