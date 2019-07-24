Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", сообщает DEITA.RU.

Корректировка приводит краевой закон в соответствие с изменениями федерального законодательства.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, законопроект закрепляет в Избирательном кодексе Приморья порядок включения избирателей, работающих вахтовым методом, в списки избирателей. Кроме того, в проекте предусматривается право граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства, но зарегистрированных по месту пребывания, быть включенными в списки избирателей на выборах в органы государственной власти Приморского края.



Региональный Избирательный кодекс дополняется положением, предусматривающим, что для оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Кроме этого, законопроект предусматривает изменения, в части дополнения новым видом муниципального образования, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления - муниципальным округом.

В первом чтении на заседании были одобрены аналогичные изменения в краевые законы "О референдуме Приморского края" и "О местном референдуме в Приморском крае".

Дмитрий Санников