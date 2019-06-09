В российском Центризбиркоме заявили, что России есть чему поучиться у Казахстана в организации выборов, сообщает DEITA.RU.

Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. По мнению российского избиркомовца, серьезных замечаний при подготовке к выборам в Казахстане нет. При этом Булаев рассчитывает на прозрачность выборов и объективность результатов голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Примечательно, что впервые за последние три десятка лет в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

Между тем в России истекает семилетний срок после государственной перерегистрации партий, прошедшей в 2012 году. За эти 7 лет политические партии должны были проявить определенную активность. Если условия участия в выборах не были выполнены, то Минюст намерен ликвидировать такие политические партии по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд. глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала, что до конца 2019 года может быть ликвидирована треть из зарегистрированных партий.

Дмитрий Санников