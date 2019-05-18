Депутат Максим Резник отправил на допрос свою супругу, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Ксения Казарина пришла на допрос в 34-е отделение полиции Приморского района Санкт-Петербурга вместо мужа, хотя вопросы у правоохранителей были к парламентарию, уличенному в употреблении наркотиков. Женщина отвечала на все вопросы в присутствии адвоката Резника.

Казарина дала первые показания на допросе. Сам Резник, избивший жену несколько ней назад, присутствовал тоже. На допросе, где он не мог находиться, запуганную женщину сопровождал адвокат. Журналистам Казарина ответила, что комментировать ситуацию не сбудет, аналогично ответил и адвокат. А вот сам Резник отвечал охотно, похвальбой.

Журналисты пришли к выводу, что мужчины оказывали на женщину моральное давление.

Анастасия Туркова