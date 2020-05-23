Издателя модного журнала подозревают в организации проституции

Полицейские задержали несколько человек по подозрению в организации занятия проституцией, сообщает ИА DEITA.RU по материалам МВД России.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при участии Росгвардии и Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники.

По сведениям РИА Новости, среди задержанных оказался издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев. Он уже задерживался по аналогичным обвинениям в 205 году В июне 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии общего режима, а главного редактора журнала к двум годам условно.

Как считают силовики, подозреваемые не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.