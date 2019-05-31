Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.RU.



Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала журналистам, при каких обстоятельствах возможно прекратить шестидневную учебную неделю в российских школах. По словам министра, и сейчас школам не запрещают переходить на работу пять дней в неделю.

Однако у такой системы есть ряд недостатков. Например, обычный уровень образования можно гарантировать при пятидневке, однако углубленное изучение возможно только при расписании обучения шесть дней в неделю.

Резюмируя ответ Васильевой, можно сказать о том, что российские школы сами устанавливают длительность учебной недели. Если родители не хотят, чтобы их ребенок занимался учебой только с одним выходным, они могут перевести его в другую школу.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что в одном из российских городов школьница умерла прямо во время ЕГЭ. Как рассказали очевидцы, самочувствие ученицы ухудшилось еще до начала теста.

Елена Миронова