К 2020 году российские власти планируют поднять прожиточный минимум на 850 рублей и довести его до 12 130 рублей. Минтруда уже подготовило необходимые поправки в законодательную базу страны. Однако, по мнению большинства россиян, это по меньшей мере издевательство, сообщает DEITA.RU.

Граждане уверены, что ни нынешний МРОТ, который равен 11 280 рублей, ни тот, который будет в 2020 году не спасет ситуацию в стране, потому что только услуги ЖКХ некоторым гражданам обходятся в 10 тысяч рублей.

«Прожиточный минимум на одежду, обувь, и ЖКХ… У нас в городе прожиточный — 8 281 рубль. 6 500 — услуги ЖКХ, 1 700, наверное, на обувь или кофточку остается либо купить два раза поесть», — размышляет женщина. Кому-то повезло меньше. «У меня коммуналка зимой только 10 тысяч», — уверяют россияне, что в целом-то не удивительно. Зимой, когда во всю греют батареи, счета можно получить и побольше.

Большинство граждан просто возмущаются. После похода в магазин желания анализировать нет, ведь и так все ясно. «Сами бы все это купили себе на 12 тысяч. Хотела бы посмотреть в какой ЦУМ они пойдут и что будут жрать месяц за эти деньги», «Какое же откровенное издевательство над людьми, когда людям дадут пожить нормально», — просто пишут люди.

Другие считают, что над населением не издеваются, а смеются, потому что сами представители власти и чиновники образованные, а народ не очень. «Да они просто угорают над населением, у которого специально выключили интеллект и убили образованность. С учётом роста доллара и падения рубля, тут даже повышение на пять или десять тысяч рублей не поможет. Зарплаты конкретно падают, разрыв между ценами на продукты, услуги ЖКХ, бензин и зарплата, пенсии колоссальны. Осталось дождаться, когда холодильники начнут пустеть, когда люди очнутся и начнут думать», — возмущаются граждане.

«Конечно, теперь пенсионеры будут ездить на помойку на общественном транспорте, а не ходить пешком», — такое мнение тоже высказывают россияне и не удивительно. Российские СМИ неоднократно писали о случаях, когда пожилым людям приходится околачиваться возле помоек торговых центров, чтобы прокормиться.

«Жесть, да на одну еду уходит 10 000 на полмесяца! Самим не смешно от такого прожиточного минимума?», — пишут граждане и тут же вспоминают депутата Саратовской области Николая Бондаренко, который провел эксперимент и целый месяц питался на 3,5 тысяч рублей. За эти 30 дней он пришел к печальному выводу: на такие деньги жить невозможно.

Екатерина Брязгунова