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6 Декабрь 2019, 18:15

Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы

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Те, кто легко перенес болезнь, могут избежать каких-либо последствий

Как рассказал эксперт пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань, излечившихся от коронавируса могут ждать неприятные последствия в виде фиброза легких, сообщает ИА DEITA.RU  по материалам РИА Новости.

Как правило, те, кто легко перенес болезнь, могут избежать каких-либо последствий. Однако, если болезнь протекала тяжело, пациентов могут ожидать в последствии проблемы с легкими. В частности, фиброз – когда на легких образуются тонкие шрамы из соединительной ткани, затрудняющие нормальное функционирование органа.

При этом врач заверил, что способность легких к самовосстановлению очень высока, так что фиброз не так страшен и вполне излечим.

Также он отметил, что вероятность повторного заражения весьма высока, поэтому вылечившимся пациентам необходимо соблюдать те же меры профилактики, что и всем остальным.

Помимо прочего, среди «побочек» у излечившихся от коронавируса можно наблюдать депрессию и необходимость психологической помощи.

По последним данным, число заразившихся опасным вирусом составляет 48,2 тысячи человек, погибло – 1310, выздоровело – 3441.

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