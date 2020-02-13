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Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы
Те, кто легко перенес болезнь, могут избежать каких-либо последствий
Как рассказал эксперт пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань, излечившихся от коронавируса могут ждать неприятные последствия в виде фиброза легких, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.
Как правило, те, кто легко перенес болезнь, могут избежать каких-либо последствий. Однако, если болезнь протекала тяжело, пациентов могут ожидать в последствии проблемы с легкими. В частности, фиброз – когда на легких образуются тонкие шрамы из соединительной ткани, затрудняющие нормальное функционирование органа.
При этом врач заверил, что способность легких к самовосстановлению очень высока, так что фиброз не так страшен и вполне излечим.
Также он отметил, что вероятность повторного заражения весьма высока, поэтому вылечившимся пациентам необходимо соблюдать те же меры профилактики, что и всем остальным.
Помимо прочего, среди «побочек» у излечившихся от коронавируса можно наблюдать депрессию и необходимость психологической помощи.
По последним данным, число заразившихся опасным вирусом составляет 48,2 тысячи человек, погибло – 1310, выздоровело – 3441.