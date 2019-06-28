Приморские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, согласно которому чиновники смогут изменять границы и упразднять особо охраняемые природные территории краевого значения. Какие могут природные достопримечательности могу пропасть в Приморье – в обзоре DEITA.RU.

Как отметил краевой депутат Сергей Слепченко, новый законопроект - это инициатива комитета по продовольственной политике и природопользованию законодательного собрания. Особо охраняемых природных территорий в регионе слишком много: в реестре состоит 217 объектов.

«Особо охранные природные территории были созданы почти 45 лет тому назад в 1974 году. Территории появились, однако, инструментов по изменению границ и упразднению самих территорий нет, в связи с этим и был рассмотрен и принят законопроект. Это даст возможность губернаторам и администрации края изменять границы с учетом всех экологических составляющих», – заявил депутат.

Народный избранник добавил, что это решение не несет каких-либо угроз, потому что вся работа будет проходить под присмотром прокуратуры и в рамках соответствующего законодательства.

Особо охраняемых территорий в Приморье кажется действительно много. Но даже при беглом взгляде на реестр не видно ни одного ненужного объекта. Зря охраняемого, так сказать. Водопады и реки, пещеры, сопки и бухты, как морские, так и озерные.

Так, после принятия законопроекта статус особо охраняемой природной территории может потерять прибрежная часть Амурского залива от курорта Садгород до станции Санаторная. Общая площадь территории составляет 16 га, а площадь охранной зоны ООПТ составляет 326,6 га. На этой территории в настоящее время запрещена промышленная эксплуатация природных ресурсов, промышленная заготовка древесины, добыча ископаемых, выемка грунта, сброс неочищенных промышленных и сточных вод, другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водного объекта. А могут и разрешить…

В Артеме можно выделить Дубовую рощу, которая расположена на сопке с правой стороны на въезде в город со стороны Владивостока. Площадь охранной зоны ООПТ – 20,7 га. Земля вокруг территории рощи застраивается коттеджами и частными домами на протяжении последних лет.

Также в список ОППТ входит 32 озера, расположенных в 19 муниципалитетах региона. По два озера в Анучинском, Пограничном и Ольгинском районах, по три озера в Лазовском, Лесозаводском, Партизанском, Черниговском и Яковлевском районах. Четыре озера в ЗАТО Фокино, и по одному озеру еще в семи муниципалитетах региона. Размеры озер самые разнообразные - от 0,039 га до 215,5 га. Со многими из этих водных объектов приморцы знакомы, так как выезжают на них для отдыха, рыбалки и купания.

Если сейчас под защитой государства находятся известные находкинские сопки Брат и Сестра с общей территорией около 120 га то, что станет с ними после принятия законопроекта, остается загадкой. Помимо этих сопок между ними находится Лебяжье озеро, которое также входит в региональный список ООПТ. Для многих приморцев и местных жителей данная территория является излюбленным местом отдыха, которое ежегодно заполняется в летний период. Если сейчас на данном участке имеется только несколько баз отдыха, то их количество может значительно увеличится после пересмотра охранных территорий.

Приведенные примеры - это только малая часть всех тех объектов, которые решили защищать власти в середине 70-х годов. Среди всех ООПТ объектов редакцией не было обнаружено незначительных объектов или тех, которые не были бы на слуху у приморцев. Значительная часть из них является не только природными достопримечательностями, но и туристическими объектами, в том числе и пещеры, пользующиеся популярностью среди спелеологов. В список входят заказники, которые необходимы для поддержания популяции птиц и животных.

Изменение границ особо охраняемых природных территорий сможет начаться только после принятия соответствующего законопроекта, который уже прошел первое чтение и был принят без внесения поправок. Уже после этого чиновники администрации будут решать, насколько данные объекты нужны приморской природе, а какие можно пустить под срез.

Иван Юрьев