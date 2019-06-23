Школьников могут начать обучать при помощи компьютерных игр и приложений, а также виртуальных стимуляторов, сообщает DEITA.RU. Такое проект постановления российского правительства можно найти на Официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в России предлагают провести эксперимент в сфере образования. В 2019–2024 годах могут быть в качестве эксперимента внедрены новые средства обучения школьников и учащихся ссузов.

При изучении математики, информатики и других точных наук хотят применять цифровые учебные комплексы и стимуляторы, виртуальные лаборатории, мобильные приложения и даже компьютерные игры.

Отмечается, что проект стоимостью 1,5 триллиона рублей направлен на то, чтобы мотивировать учеников обучению и изучению нового материала.

Екатерина Брязгунова