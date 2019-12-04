Изменения процедуры сдачи на права объяснили в МВД

Многие представители автошкол негативно восприняли такие перемены, сообщает DEITA.RU.



Представитель ГУ МВД России Олег Понарьин прокомментировал изменения в процедуру сдачи на права. Уже в следующем году из экзамена для будущих водителей хотят убрать упражнения на автодроме.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя МВД, перед инспекторами ГИБДД, которые принимают экзамен, не стоит задачи оценить навыки парковки или езды между конусами. Главная задача экзамена – понять, может ли кандидат в водители ездить по городу – в реальных условиях.

В то же время, ненужный для ГИБДД этап на автодроме занимает слишком много времени. Дело в том, что будущие водители все равно не получат допуск до экзамена в ГИБДД, если не сдадут внутренний экзамен на площадке а своей автошколе. В МВД считают бессмысленным дублировать эту часть экзамена.

Ранее сообщалось о том, что представители автошкол негативно восприняли эту новость об отмене автодрома для экзамена. В разговоре с ИА DEITA.RU представитель одной из автошкол заявил, что из-за этого экзамен может только растянуться.

Елена Миронова