Более 60 вопросов внесено в повестку очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, один из главных вопросов заседания - о корректировке краевого бюджета на 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов. Изменения связаны с ростом налоговых и неналоговых доходов и поступлением финансовых средств из федерального бюджета. В соответствии с корректировкой общая сумма доходов бюджета будет увеличена на 2,705 млрд рублей. Рост по налоговым доходам связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций, а также увеличением налоговой базы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения у ряда налогоплательщиков.



Также депутаты обсудят вопрос, который касается продления полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кандидатуру Марины Шемилиной внес в приморский парламент для согласования глава региона в соответствии с положениями краевого закона "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей".



Также депутаты рассмотрят поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края". В настоящее время вопросы, касающиеся изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения, не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. В связи с чем депутаты подготовили поправки к закону "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", которые позволят краевой администрации принимать необходимые решения.

С целью совершенствования принципов территориальной организации местного самоуправления на заседании будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав Приморского края. Согласно законопроекту перечень видов муниципальных образований дополняется муниципальным округом.

Кроме того, будет рассмотрен целый блок социальных вопросов.

Дмитрий Санников