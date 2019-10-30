ОСАГО признают недействительным по новому закону

Автовладельцам, в полисе ОСАГО которых указаны ложные сведения, придется расплачиваться рублем, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 29 октября.

По новым правилам, если такой водитель совершает аварию — убытки страховой компании придется оплатить самому автовладельцу. Это связано в первую очередь с тем, что полис ОСАГО считается недействительным, когда в данных допущена ошибка. При этом не важно, сделана она специально или нет.

Зачастую автовладельцы намерено вносят неверные данные с целью удешевления стоимости полиса. Например, БМВ Х6 указывается как мотоцикл или автовладелец проживает в Москве, а в полисе указано, что в Ростове. В результате таких манипуляций ОСАГО, стоимость которого должна была превысить 15 тысяч рублей, приобретается за пять или даже четыре тысячи.

Согласно новым требованиям, если во время разбирательства ДТП страховая компания выяснит, что были допущены неточности с целью сокращения страховой премии, то выплата пострадавшему будет в любом случае сделана, а вот затем последуют иски в адрес виновника ДТП, которому придется возместить убытки страховщику.

Екатерина Брязгунова