Изменения в системе ОСАГО рассмотрят в Госдуме

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Систему ОСАГО планируют либерализовать в самое ближайшее время, сообщает DEITA.RU. В среду, 25 сентября, в комитете Государственной Думы обсудят возможность расширения возможностей страховых компаний в отношении тарифов ОСАГО.

Новые поправки в закон позволят страховщикам при установлении тарифа учитывать личные качества автомобилистов-страхователей. Проще говоря, новые правила позволят добросовестным водителям предлагать серьёзные скидка, а злостных нарушителей особо не баловать хорошими условиями.

Законопроект, внесенный в Госдуму еще 16 июля, позволит применять при расчете стоимости ОСАГО руководствоваться рыночным ценообразованием, поэтому, если закон будет принят, стоимость одного полиса может значительно отличаться от другого.

Екатерина Брязгунова

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