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Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты
Теперь документы будут вести в
электронном виде, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы приняли ряд законов, которые позволяют вести трудовые книжки в электронном формате. Как пишет РИА Новости, это позволит упростить жизнь и работодателям, и сотрудникам.
Так, сотрудники смогут получить все данные о своем стаже у последнего работодателя, в МФЦ или ПФР, а также на портале Госуслуг. Если выяснится, что работодатель неверно внес сведения, он будет обязан их исправить.
Изменения должны вступить в силу с 31 декабря 2020 года. Каждый сотрудник сможет сам выбрать, в какой форме ему вести трудовую книжку. Те, кто устроится на работу впервые с 31 декабря автоматически получат трудовую в электронном виде.
Елена Миронова