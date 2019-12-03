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Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты

трудовая

Теперь документы будут вести в электронном виде, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли ряд законов, которые позволяют вести трудовые книжки в электронном формате. Как пишет РИА Новости, это позволит упростить жизнь и работодателям, и сотрудникам.

Так, сотрудники смогут получить все данные о своем стаже у последнего работодателя, в МФЦ или ПФР, а также на портале Госуслуг. Если выяснится, что работодатель неверно внес сведения, он будет обязан их исправить.

Изменения должны вступить в силу с 31 декабря 2020 года. Каждый сотрудник сможет сам выбрать, в какой форме ему вести трудовую книжку. Те, кто устроится на работу впервые с 31 декабря автоматически получат трудовую в электронном виде.

Елена Миронова

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