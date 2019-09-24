Изменились риски кредитных организаций

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Два новых закона, вступающих в силу с 24 сентября текущего года, усложнят российским банкам кредитование связанных заемщиков и изменят процедуру формирования резервов на возможные потери. Об этом сообщает DEITA.RU.

Указание Центробанка № 5213-У говорит об изменении максимального риска кредитных организаций при работе с заемщиком или группой связанных заемщиков, обозначаемых как H6.

Законодатель регламентировал процедуру включения в норматив операций, прошедших на счетах банков после первого января прошлого года. Также озвучены условия, согласно которым представители малого и среднего бизнеса могут должны выплачивать накопленные проценты по ссудам банкам, которые предоставили кредит.

Грубо говоря, государство в лице ЦБ в целях улучшения регулирования деятельности банковской сферы, повышения ее стабильности, внесло изменения в порядок расчета показателя, ограничивающего степень рискованности финансовых операций со средствами заемщиков, а именно – H6, при предоставлении кредита. Таким образом, центробанк позволяет определить максимальную сумму кредита, которую может взять заемщик, не рискуя стать банкротом.

Инструкции Банка России № 5211-У и № 5212-У расширили перечень случаев, когда резервы на возможные потери должны быть не менее ста процентов от выданных ссуд и выставили требования для кредитных организаций не повышать процентную ставку по ранее выданным кредитам, тем самым не ухудшая качество обслуживания долга физлиц. Также уточнены критерии для кредитования заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу.

Екатерина Цой

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