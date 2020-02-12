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Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию
«Дальэнергосбыт» напоминает жителям г. Владивостока, что для корректного начисления платы за тепловую энергию, ГВС и водоотведение жителям Владивостока с 1 октября 2019 года нужно передавать показания ГВС сразу в две организации: ПАО «ДЭК» - для корректного расчета за ГВС и тепловую энергию и в «Вычислительный центр по коммунальным платежам г. Владивостока» для расчета за услугу водоотведение, отраженной в квитанции КГУП «Приморский водоканал», сообщает ИА DEITA.RU.
Для расчетов за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение подать показания приборов учета необходимо с 20 по 25 числа каждого месяца, включая выходные и праздничные дни. ПАО «ДЭК» предлагает жителям г. Владивостока следующие способы передачи показаний приборов учета:
через сайт без регистрации https://www.dvec.ru/pokazaniya/,
через интернет-сервис «Личный кабинет» omnius.dvec.ru и мобильное приложение,
по телефонам Единого информационного центра 8 800 100 3 777 (звонок бесплатный);
через систему голосового распознавания по номеру 8 800 100 3 777 или (423) 245-78-80;
через терминалы Сбербанка и в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;
при личном посещении офисов Владивостокского РКЦ филиала «ПАО ДЭК» - «Дальэнергосбыт», расположенных по адресам:
г.Владивосток, ул.Октябрьская, 8, режим работы: пн-пт 08-18, сб 09-17;
г.Владивосток ул.Фирсова,4, режим работы: пн-пт 09-18;
г.Владивосток ул. Калинина,45, режим работы: пн –пт 09-18;
п.Трудовое ул.Лермонтова, 36, режим работы: чт 09-18;
Подать показания для расчета услуги «водоотведение» в квитанции КГУП «Приморский водоканал» в вычислительный центр с 11-го по 25-е число любым из следующих способов: по телефону: 2303-203; через SMS сообщения: +79146917904, +79146917903, +79146917902; на сайте www.vlad-vc.ru через личный кабинет, либо сервис «Прием показаний»; на бланках в соответствующие ящики.