Суд подтвердил резонность претензий к одному из челябинских медицинских центров, который вводил в заблуждение граждан некорректной рекламой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

УФАС подтверждает: граждане оказались неверно информированы об оплате услуг, из-за чего происходили неприятные инциденты. Местная жительница оказалась должна организации восемьдесят три тысячи рублей после того, как ее пригласили на бесплатное медобследование. Как рассказала женщине консультант, услуга представляет собой беседу с врачом, измерение давления, веса и роста и обследование на некоем необыкновенном аппарате.

На практике оказалось, что ничего особенного пожилой женщине не предложили. Кроме оплаты: россиянку уговорили оформить договор в микрофинансовой организации на оказание платных медицинских услуг, и в долгах у нее появилась немалая сумма. А разрекламированное оборудование на поверку оказалось общеизвестным и используемым в фитнесе для расчета режима тренировок и питания. Проверить наличие у человека каких-либо заболеваний таким образом нельзя, как и разработать программу лечения.

Сотрудники УФАС пришли к выводу, что действия организации незаконны, а реклама недостоверна. Долг пострадавшей был списан, деньги возвращены практически целиком – удержана только часть за полученные ею услуги.

Анастасия Туркова