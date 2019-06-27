Извержение вулкана на одном из курильских островов полностью уничтожило лежбище сивучей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

По словам ученых, мощное извержение случилось 22 июня. Пепловая колонна поднялась над вулканом Райкоке на высоту 11 километров и протянулась на 450 километров. Раскаленная лава спускалась вниз со скоростью до 30 километров в час, при этом ее температура достигала тысячи градусов Цельсия.

Лава уничтожила все на своем пути, в том числе лежбище сивучей. На данный момент можно наблюдать остров, полностью лишенный флоры и фауны.

Ученые отметили, что данное извержение не только не было предсказано, но, более того, на спутниковых снимках не заметно никаких аномалий.

Ранее прошла информация, что последние несколько дней Дальнему Востоку, прямо скажем, не везет. В среду, 26 июня, произошли сразу два землетрясения на полуострове Камчатке. Несколькими днями ранее трясло Японию, Командорские острова и Южные Курилы. Во всех этих природных катаклизмах пострадали только сивучи.

Екатерина Брязгунова