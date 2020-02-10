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Известна средняя зарплата и расходы приморцев
На территории края в 2019 году официально проживало порядка 1,8 млн человек
«Приморскстат» опубликовал данные по средней зарплате трудящихся в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно сообщению ведомства, на территории края в 2019 году официально проживало порядка 1,8 млн человек. В среднем один трудящийся человек, живущий на территории края, зарабатывает более 44,8 тысячи рублей в месяц.
При этом безработных, которые официально встали на биржу труда в крае, в прошлом году было около 9,8 тысяч.
Индекс же потребительских цен на товары и услуги к декабрю 2019 года составил 103,2%.
Кроме того, оборот хозяйственных организаций в анализируемый период времени составил 2173,1 млрд рублей. Так, за год произвели 20,8 тысяч тонн скота и птицы, 121,9 тысячи тонн молока, и 243 млн яиц.
Оборот розничной торговли составил 440 млрд рублей, а платных услуг для населения – 163,3 млрд рублей.