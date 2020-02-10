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6 Декабрь 2019, 18:15

Известна средняя зарплата и расходы приморцев

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На территории края в 2019 году официально проживало порядка 1,8 млн человек

«Приморскстат» опубликовал данные по средней зарплате трудящихся в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению ведомства, на территории края в 2019 году официально проживало порядка 1,8 млн человек. В среднем один трудящийся человек,  живущий на территории края, зарабатывает более 44,8 тысячи рублей в месяц.

При этом безработных, которые официально встали на биржу труда в крае, в прошлом году было около 9,8 тысяч.

Индекс же потребительских цен на товары и услуги к декабрю 2019 года составил 103,2%.

Кроме того, оборот хозяйственных организаций в анализируемый период времени составил 2173,1 млрд рублей. Так,  за год произвели 20,8 тысяч тонн скота и птицы, 121,9 тысячи тонн молока, и 243 млн яиц.

Оборот розничной торговли составил 440 млрд рублей, а платных услуг для населения – 163,3 млрд рублей. 

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