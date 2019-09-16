Известна судьба чиновницы, обозвавшей потопленцев «бичевней»

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Известная оскорбительным высказыванием в сторону тулунян Ирина Алашкевич заявила о своем «уходе по собственному» из пресс-службы правительства Иркутской области. Об этом сообщает DEITA.RU.
Сообщение об этом появилось на личной странице в социальных сетях бывшей чиновницы. Там Алашкевич пояснила, что решение покинуть рабочее место было принято для сохранения «благополучия и спокойствия» членов ее семьи.
Напомним, скандал с участием начальницы пресс-службу правительства региона разгорелся после того, как неизвестные опубликовали в интернете аудиозапись, где Алашкевич назвала подтопленцев Тулуна «быдлом», «алкашней» и «бичевней». Через некоторое время после инцидента Алашкевич ушла в отпуск без написания заявления о последующем увольнении.
Кстати, через несколько часов после публикации об увольнении бывший пресс-секретарь сообщила о своем желании обратиться в суд, чтобы наказать журналистов за вмешательство в ее личную жизнь.
Екатерина Цой