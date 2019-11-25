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Известна точная дата потепления в Приморье
26 ноября, во вторник, синоптики вновь обещают небольшую смену погоды, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно информации «Примпогоды», понедельник во Владивостоке довольно холодный, до -8 градусов. Дело усугубляет резкий, порывистый ветер.
«Ночью станет еще холоднее. Морозы усилятся на 4-7 градусов. Днем вторника в крае резко потеплеет, с Японского моря в регион придет теплый ветер», - отмечают синоптики.
Кроме того, завтра во приморской столице будет сухо и относительно тепло. Днем ожидается потепление до 0 градусов.
Напомним, после похолодания в Приморье пришли очень теплые, «осенние» выходные. Температура начала повышаться еще в пятницу, достигнув максимальных значений в субботу. Однако, во второй половине воскресенья снова похолодало, пришел резкий порывистый ветер и снег.
Александра Маслова