Новости
Прогноз погоды на выходные во Владивостоке уточнили синоптики
1 Февраль 2020, 06:30
Известна зарплата Медведева на новом посту
1 Февраль 2020, 05:45
Стали известны подробности скандала с Собчак в самолете
1 Февраль 2020, 05:00
Украденный телефон обошелся россиянину в 2,9 млн рублей
1 Февраль 2020, 04:15
Названы 3 опасные способа торможения
1 Февраль 2020, 03:30
Водители нашли способ не платить штрафы ГИБДД
1 Февраль 2020, 02:30
Пользу родов и вред кофе опровергли врачи
1 Февраль 2020, 01:15
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
1 Февраль 2020, 00:30
Известна зарплата Медведева на новом посту
В месяц этих денег хватило бы на зарплаты 60 россиян
Президент России подписал указ, который устанавливает размер
оплаты труда для новоиспеченного заместителя председателя Совета безопасности
РФ, сообщает DEITA.RU. Зарплата Дмитрия Медведева на новом посту превысит 618
тысяч рублей.
Как пишет РИА «ФАН», указ вступит в силу задним числом – от 16 января. 15 стало известно об увольнении Медведева и его подчиненных. Ради Медведева, напомним, пришлось экстренном менять закон – чтобы ввести новую должность зампреда Совбеза.
Кстати, если поделить зарплату Медведева на МРОТ (около 10 тысяч рублей), то получится, что его месячного дохода хватило бы на 60 зарплат для россиян.