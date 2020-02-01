Известна зарплата Медведева на новом посту

Президент России подписал указ, который устанавливает размер оплаты труда для новоиспеченного заместителя председателя Совета безопасности РФ, сообщает DEITA.RU. Зарплата Дмитрия Медведева на новом посту превысит 618 тысяч рублей.



Как пишет РИА «ФАН», указ вступит в силу задним числом – от 16 января. 15 стало известно об увольнении Медведева и его подчиненных. Ради Медведева, напомним, пришлось экстренном менять закон – чтобы ввести новую должность зампреда Совбеза.

Кстати, если поделить зарплату Медведева на МРОТ (около 10 тысяч рублей), то получится, что его месячного дохода хватило бы на 60 зарплат для россиян.