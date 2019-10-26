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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Известная поэтесса скончалась в Москве

смерть

Известная советская поэтесса и актриса Карина Филиппова-Диодорова ушла из жизни поздно вечером в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению РИА ФАН, о печальной вести стало известно лишь утром следующего дня из уст супруга почившей восьмидесяти шестилетней актрисы – художника Бориса Диодорова.

Похоронная процессия прибудет на Новодевичье кладбище Москвы 31 октября. Церковная служба по умершей поэтессе состоится в Хамовниках в храме Святителя Николая.

Отметим, Карина Филиппова-Диодорова была известна на весь Советский Союз как одна из основательниц театра «Современник», преподаватель в театре-студии МХАТ, автор многих песен Кристалинской и Шульженко и поэтесса.

Екатерина Цой

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