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Известная поэтесса скончалась в Москве
Известная советская поэтесса и актриса Карина Филиппова-Диодорова ушла из жизни поздно вечером в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает DEITA.RU.
По сообщению РИА ФАН, о печальной вести стало известно лишь утром следующего дня из уст супруга почившей восьмидесяти шестилетней актрисы – художника Бориса Диодорова.
Похоронная процессия прибудет на Новодевичье кладбище Москвы 31 октября. Церковная служба по умершей поэтессе состоится в Хамовниках в храме Святителя Николая.
Отметим, Карина Филиппова-Диодорова была известна на весь Советский Союз как одна из основательниц театра «Современник», преподаватель в театре-студии МХАТ, автор многих песен Кристалинской и Шульженко и поэтесса.
Екатерина Цой