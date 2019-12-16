Известно, чего россияне ждут на Новый Год

Около 74% россиян между возможностью погулять на корпоративе или премией выбрали денежное вознаграждение, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил портал Superjob, в целом равнозначным проведенному корпоративу вознаграждением большинство россиян считает сумму 4,7 тысячи рублей.

При этом деньги вместо праздника выбирают сотрудники 25-34 лет и те, кто зарабатывает меньше 30 тысяч в месяц.

Портал поиска вакансий отметил, что последний раз исследование подобного рода проводилось шесть лет назад – и тогда число выбравших премию было на 6% больше, чем в текущем году.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1600 человек, имеющих постоянную работу и стабильный доход.





Александра Маслова