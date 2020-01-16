Известно, где горожане смогут отметить Крещение

Православные города Владивостока смогут отпраздновать Крещение по всем полагающимся канонам, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в мэрии, в городе будет организовано несколько купелей – специально для подобных целей.

«Одна из них будет на Русском острове, в поселке Подножье, в бухте Полеводина. Мероприятие организует Свято-Серафимовский мужской монастырь», - отметили в администрации Владивостока.

Подчеркивается, что крестный ход от монастыря и иордани начнется 19 января в 12:00. После молебна желающие смогут омыться в проруби.

Отметим, что за безопасностью верующих во время обряда на всех территориях будет следить полиция, спасатели и медики. Купели можно будет найти на базах отдыха и в популярных местах отдыха.

Напомним, что подобные мероприятия давно стали ежегодными. Часто крещенские обряды проводятся на Спортивной набережной, где для этого организуют специальные купели. Прийти на подобного рода событие может любой желающий. Однако, если есть желание окунуться в прорубь, медики и даже сами священнослужители советуют точно узнать, нет ли для этого медицинских противопоказаний.

Александра Маслова