Известно, где любят отдыхать россияне

Эксперты назвали страны, в которые наиболее часто приезжают отдыхать россияне, сообщает DEITA.RU.

Компания OneTwoTrip провела исследование, чтобы узнать самые популярные направления отдыха у отечественных туристов.

Так, зимой туристы предпочитают ездить в Таиланд. Далее подскакивает спрос на поездки в Турцию – особенно большой поток отдыхающих из России южная страна принимает в мае.

Чаще всего россияне берут недельные туры. Также, по словам экспертов, они любят посещать Вьетнам, Грецию и ОАЭ.

«Когда я переехала во Владивосток, то в первые же несколько лет посетила Японию, Южную Корею и Китай. Там интересно, красиво, а японская культура всегда была особенно любима мной. Эти страны совсем рядом, и стоимость их терпимая. Часто даже дешевле выходит по билетам, чем слетать в Москву, например», - отмечает жительница Владивостока Александра.

Александра Маслова