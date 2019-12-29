Новости
Известно, где любят отдыхать россияне
29 Декабрь 2019, 02:15
Об отличительной черте Путина рассказал его коллега
29 Декабрь 2019, 01:15
Роспотребнадзор рассказал об опасной косметике
29 Декабрь 2019, 00:15
Стало ясно, кто и за сколько закажет Деда Мороза
28 Декабрь 2019, 23:15
Девушка погибла во время сдачи ГТО
28 Декабрь 2019, 22:15
«Первый небоскреб» превратил иномарку в груду металлолома
28 Декабрь 2019, 20:47
Почему российские водители отказываются от СТО
28 Декабрь 2019, 20:15
Водка рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики
28 Декабрь 2019, 19:45
Известно, где любят отдыхать россияне
Эксперты назвали страны, в которые наиболее часто приезжают отдыхать россияне, сообщает DEITA.RU.
Компания OneTwoTrip провела исследование, чтобы узнать самые популярные направления отдыха у отечественных туристов.
Так, зимой туристы предпочитают ездить в Таиланд. Далее подскакивает спрос на поездки в Турцию – особенно большой поток отдыхающих из России южная страна принимает в мае.
Чаще всего россияне берут недельные туры. Также, по словам экспертов, они любят посещать Вьетнам, Грецию и ОАЭ.
«Когда я переехала во Владивосток, то в первые же несколько лет посетила Японию, Южную Корею и Китай. Там интересно, красиво, а японская культура всегда была особенно любима мной. Эти страны совсем рядом, и стоимость их терпимая. Часто даже дешевле выходит по билетам, чем слетать в Москву, например», - отмечает жительница Владивостока Александра.
Александра Маслова