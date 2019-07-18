Солисты краевой филармонии отправятся по Приморью с концертами. Как сообщили в музыкальной организации корреспонденту DEITA.RU, гастрольные туры пройдут в августе и сентябре.

В 20-х числах августа музыканты выступят с концертами в городе Арсеньев, селах Чугуевка и Анучино. В середине сентября примут участие в праздничных мероприятиях посвященных образованию Пожарского района в пгт. Лучегорск.

Жители Приморья встретятся с известными эстрадными вокалистами и познакомятся с новыми молодыми талантами, которые в этом сезоне пополнили команду краевой филармонии. Зрителей ожидают яркие программы, составленные из «золотых» хитов российской и зарубежной эстрады.

С концертными программами выступят: Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Юлия Макеич, Иван Кравченко, Николай Буров, Анастасия Циганова.

Приморская филармония ведет активную гастрольную деятельность на территории края. Филармонические коллективы ежегодно дают концерты для жителей отдаленных районов. Так, в апреле, артисты филармонии выступили с концертными программами «Музыка любви»в селах Новоникольское, Чкаловское, Спасское, в городе Спасск-Дальний. В июне дали концерты в городе Дальнереченске. На летних каникулах детскую музыкальную программу по сказке «Дюймовочка» увидели жители Шкотовского района.

Ирина Павленко