Дальние гастроли ожидают актеров краевого Театра кукол. В сентябре приморские кукольники выступят в Саратове, сообщает DEITA.RU.

Это обменные гастроли, сообщили в театре. Приморские артисты представят театральное искусство на саратовской земле, а театр «Теремок», очень известный в европейской части России, выступит перед юными зрителям Владивостока.

Гастроли пройдут в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли для детей и юношества».

Приморский театр кукол покажет в Саратове три спектакля-сказки: «Маленькая фея», «Красная шапочка» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Постановки созданы для детей младшего и среднего школьного возраста и очень востребованы у зрителей.

Приморский и саратовский театры кукол — одни из старейших в стране. Театр в Саратове создан в 1936 году, приморский открыт во Владивостоке в 1939 году.

Обменные гастроли между театрами двух городов проходят впервые. Артисты «Теремка» никогда прежде не выступали с гастролями во Владивостоке, и приморские кукольники едут в Саратов впервые. «Приезд в город нового театра – это всегда интересный опыт и новые впечатления, как для актеров, так и для зрителей», — говорят в театре кукол.

Гастроли состоятся во второй половине сентября. Репертуар, который покажет во Владивостоке театр «Теремок», будет объявлен позже.

Текст и фото: Ирина Павленко







