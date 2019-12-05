Известно, как россияне относятся к трудовым отношениям онлайн

Жители России по-разному относятся к тому, что вскоре трудовые отношения могут перейти в онлайн плоскость онлайн, ведь Госдума уже одобрила проект электронных трудовых в третьем чтении, сообщает DEITA.RU.

Портал Superjob провел исследование, согласно которому только 18% граждан полностью одобряют идею электронных трудовых. Еще 25% относятся к проекту просто благосклонно, 22% процентам экономически активных граждан все равно.

19% высказались резко против, ответ 16% был скорее негативным.

«Больше всего опрошенные опасаются недостатков в вопросах безопасности такой системы и возможности кражи персональных данных, а также ошибках, вызванных, к примеру, техсбоями», - отметили эксперты.

Согласно опросу, больше всего одобряет электронные книжки молодежь до 24 лет – 47% юных граждан одобрило законопроект.

Кроме того, оказалось, что многие россияне были бы не против оцифровать ОМС, ИНН, СНИЛС и паспорт. При этом 29% граждан высказались против перевода важных документов в электронный вид.

Александра Маслова