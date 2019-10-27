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Известно, как зарабатывать полмиллиона ежемесячно в столице
Для этого достаточно быть капитаном промыслового судна во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Судя по вакансиям, которые опубликованы на популярной доске объявлений FarPost, промысловая компания готова платить до полумиллиона рублей капитану. В его обязанности будет входить организация промысла краба. Претендент на должность обязан знать промрайоны Приморья. Именно вблизи самого дальнего региона России предстоит ловить краба.
Отмечается, что жить придется на 25-метровом судне.
Ранее DEITA.RU рассказывало о том, что на такую же зарплату может претендовать хирург-стоматолог, который специализируется на имплантат, во Владивостоке. Клиника не может найти себе специалиста с 11 октября.
Екатерина Брязгунова