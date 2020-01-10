Известно, какие банки выдают ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Ипотечный кредит под 2% для молодых семей уже доступен всем жителям Дальнего Востока. Выдачей заветных займов в регионах ДФО занимается 14 банков, к концу февраля список кредиторов может расшириться, сообщает DEITA.RU

Информацию о старте озвучило в официальном сообщении Агентство по развитию человеческого капитала. Его директор, Сергей Ховрат, отметил, что на территории любого из 11 регионов ДФО, в том числе и в Приморье, есть как минимум три банка, готовых сегодня выдавать «дальневосточные» ипотечные кредиты под 2%.

Постановление об условиях такой программы, как «Дальневосточная ипотека», подписал еще в начале декабря минувшего года глава правительства, Дмитрий Медведев. В документе указано, что в рамках проекта будет выдано 147 000 кредитов. Общая сумма – почти 450 000 000 000 рублей. Почти половину(200 миллиардов) от этой суммы обязался выдать Сбербанк. Сама программа является логическим продолжением предыдущей инициативы «дальневосточный гектар», в рамках которой граждане получали земельные участки в кредит по такой же рекордно-низкой ставке в 2 процента.

Евгений Черемухин