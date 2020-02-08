Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц

Стало известно, в какой отрасли нужно работать, чтобы зарабатывать 800 тысяч рублей ежемесячно, сообщает ИА DEITA.RU.

Получать каждый месяц по 800 тысяч сможет главный инженер в области нефтепереработки, как отмечают в «Российской газете». Такая же зарплата может быть и у соискателя, профессиональные навыки которого подходят для того, чтобы работать в области продвижения сайтов генеральным директором.

Даже банкиры получают меньше, согласно аналитике hh.ru. Советник гендиректора по работе с банками в столице России может получать порядка пятисот тысяч рублей за свой труд. Столичному финансовому директору в столице полагается ещё меньше – около 400 тысяч рублей на руки. Примерно такая же зарплата у геолога, правда, главного, в Чукотском автономном округе.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о свободном рабочем месте для стажёра, которому работодатель готов платить 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о вакансии со столь привлекательной зарплатой было размещено также на портале HeadHunter. Оплачивать большую зарплату стажеру были готовы в риэлторском агентстве в отделе аренды недвижимости. Примечательно, что фиксированного оклада работнику не положено, а весь заработок будет состоять из процента от совершенных сделок.