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Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц
Исследователи портала hh.ru подготовили подборку самых высокооплачиваемых вакансий в России
Стало известно, в какой отрасли нужно работать, чтобы зарабатывать 800 тысяч рублей ежемесячно, сообщает ИА DEITA.RU.
Получать каждый месяц по 800 тысяч сможет главный инженер в области нефтепереработки, как отмечают в «Российской газете». Такая же зарплата может быть и у соискателя, профессиональные навыки которого подходят для того, чтобы работать в области продвижения сайтов генеральным директором.
Даже банкиры получают меньше, согласно аналитике hh.ru. Советник гендиректора по работе с банками в столице России может получать порядка пятисот тысяч рублей за свой труд. Столичному финансовому директору в столице полагается ещё меньше – около 400 тысяч рублей на руки. Примерно такая же зарплата у геолога, правда, главного, в Чукотском автономном округе.
Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о свободном рабочем месте для стажёра, которому работодатель готов платить 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о вакансии со столь привлекательной зарплатой было размещено также на портале HeadHunter. Оплачивать большую зарплату стажеру были готовы в риэлторском агентстве в отделе аренды недвижимости. Примечательно, что фиксированного оклада работнику не положено, а весь заработок будет состоять из процента от совершенных сделок.