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Известно, каких россиян освободят от налогов

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Доходы отдельной категории предложил освободить от вычета налогов Минфин, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», сейчас все соцвыплаты, которые получают врачи по программе «земский доктор», облагаются налогом на доходы физлиц. Министерство предложило освободить медиков от уплаты налога с положенных им сумм выплат. Для реализации проекта нужно будет составить ряд поправок в Налоговый кодекс.

Отметим, что сегодня врачи, которые переезжают в отдаленные и малочисленные населенные пункты для работы, имеют право получить подъемные в размере до 1 миллиона рублей. Для дальневосточных регионов эта сумма составляет 2 миллиона – с учетом сложного климата, ландшафта и социальных, инфраструктурных особенностей отдаленных населенных пунктов.

В ряде случаев предусмотрена так же компенсация за съем жилья, или предоставление служебного жилья.

 

Александра Маслова

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