Известно, каким будет новый 300-й «Крузак»

Японцы собираются сделать его на базе седана, но с рамой, сообщает DEITA.RU.



В Сеть продолжают утекать подробности о новом кузове Toyota Land Cruiser, который получит индекс 300. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на японские СМИ, выпустить новый «крузак» планируют уже в августе 2020 года.

Есть информация и о технической составляющей нового кузова. По некоторым данным, его хотят собирать на модульной архитектуре, на которой собраны 2 популярных седана - Camry и Corolla. При этом рамная конструкция должна остаться.

Еще одно изменение – отказ от 8-цилиндрового двигателя объемом 4,6. Вместо него флагманом станет 6-цилиндровый в-образный двигатель на 3,5 литра. Максимальная его мощность составит 299 лошадиных сил. Однако японцы уже придумали, как компенсировать потерю мощности – электромотором и снижением массы. Также компания решила отказаться от автоматической коробки передач – ее заменят бесступенчатым вариатором.

Елена Миронова