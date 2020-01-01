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Известно, какую ель выбрали на Новый Год россияне
Стало известно, что более половины жителей России выбрали в качестве новогоднего украшения дома живую ель, сообщает DEITA.RU.
Как сообщается в исследовании развлекательного портала «Фотострана», 52% респондентов ответила, что на новогоднее торжество они купили живое дерево.
Как отметили респонденты, в живом дереве они видят особый уют, дань традициям, детские воспоминания. Большинство покоряет неповторимый запах натуральной хвои.
Около 37%, в свою очередь, выбрали искусственное дерево. Объясняется это большей долговечностью – такую елку можно ставить несколько лет, она не оставляет сухой хвои на полу.
Остальные 11% не смогли дать однозначного ответа.
Александра Маслова