Известно, когда объявят подробности по правилам медосмотра для водителей

Главный нарколог страны уверен – обязательные обследования водителей ужесточат, сообщает DEITA.RU.



Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава рассказал, когда власти озвучат подробности по новым правилам прохождения медосмотра водителями. Своим мнением он поделился в кулуарах Ассамблеи «Здоровая Москва», пишет «Парламентская газета».

Нарколог отметил, что министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что подробности должны появиться в феврале – тогда точно будет известно о процедуре. Однако Брюн уверен – изменений и ужесточения проверки не избежать. Он также сказал, что основные механизмы уже определены, однако их пока держат в секрете.

В конце 2019 года вступил в силу приказ Минздрава, который обязывал всех водителей и кандидатов в водители проходить проверку на пристрастие к алкоголю. Это сильно поднимало цену осмотров, так что вскоре приказ отменили и решили перенести.

Елена Миронова