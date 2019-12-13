Известно, когда Путин отменит повышение пенсионного возраста

В ближайшие три-четыре года, ближе 2024-му, российский лидер Владимир Путин снизит пенсионный возраст, сообщает DEITA.RU. Такого мнение профессора, члена Комитета гражданских инициатив Евгения Гонтмахера.

Ближе к президентским выборам с целью поднятия рейтингов будет проведена так называемая акция раздачи социальных подарков. В том числе возможно и снижение пенсионного возраста.

По мнению Гонтмахера, при этом не будут проведены те реформы, которые, действительно, нужны стране и которые назрели уже давно. Сегодняшняя власть боится таких реформ, потому что не имеет их проводить.

Отмечается, что возможны некоторые подвижки и перед выборами в Госдуму.

Сам же Гонтмахер уверяет, что был против пенсионной реформы, хотя точно знает, что современный стареющий мир должен идти на подобные жертвы. Чтобы начать повышение пенсионного возраста, российские власти в прошлом году должны были подготовиться к этой процедуре и с точки зрения социально-экономических условий, и политических. А этого сделано не было.

Напомним, скандальная реформа стартовала с 1 января 2019 года. Мужчины и женщины к 2028 году должны будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно.

Екатерина Брязгунова