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Известно, когда Путин отменит повышение пенсионного возраста
В ближайшие три-четыре года, ближе 2024-му, российский лидер Владимир Путин снизит пенсионный возраст, сообщает DEITA.RU. Такого мнение профессора, члена Комитета гражданских инициатив Евгения Гонтмахера.
Ближе к президентским выборам с целью поднятия рейтингов будет проведена так называемая акция раздачи социальных подарков. В том числе возможно и снижение пенсионного возраста.
По мнению Гонтмахера, при этом не будут проведены те реформы, которые, действительно, нужны стране и которые назрели уже давно. Сегодняшняя власть боится таких реформ, потому что не имеет их проводить.
Отмечается, что возможны некоторые подвижки и перед выборами в Госдуму.
Сам же Гонтмахер уверяет, что был против пенсионной реформы, хотя точно знает, что современный стареющий мир должен идти на подобные жертвы. Чтобы начать повышение пенсионного возраста, российские власти в прошлом году должны были подготовиться к этой процедуре и с точки зрения социально-экономических условий, и политических. А этого сделано не было.
Напомним, скандальная реформа стартовала с 1 января 2019 года. Мужчины и женщины к 2028 году должны будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно.
Екатерина Брязгунова