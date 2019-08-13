Раньше октября 2020 года полеты в Грузию не возобновятся, сообщает DEITA.RU.

На данный момент, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина, нет никаких предпосылок, чтобы полеты между Россией и Грузией возобновились.

Ведь единственное требование Москвы, чтобы авиалайнеры отправились по привычному маршруту, — сведение на нет русофобской политики в бывшей советской республике. Однако до этого еще далеко, оно возможно после проведения парламентских выборов.

Барзыкин отмечает, что посещение Грузии на сегодняшний день для россиян опасно. Всего туристический поток в эту страну сокращен на семьдесят процентов.

Напомним, что скандал разгорелся в Тбилиси в конце июня, в результате чего с 8 июля по решению российского президента Владимира Путина все рейсы в Грузию из РФ прекращены.

Екатерина Брязгунова