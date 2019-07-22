Юных жителей Приморья вновь ожидает встреча с героями сказок, поставленных Приморским краевым театром кукол. В главном театральном «кукольном доме» рассказали, что гастроли по краю возобновятся в сентябре, сообщает DEITA.RU.

В сентябре и октябре со сказочными героями встретятся ребята в поселках Хороль, Дунай, селе Камень Рыболов, городах Уссурийск и Фокино.

Подробная информация по репертуару и датам гастролей будет сообщена позже. Но уже известно, что в Уссурийске покажут новый спектакль «Военная тайна», который сейчас готовят в театре. Гастроли в Уссурийске пройдут на профессиональной сцене Дома Советской армии.

Площадка, на которой на выезде выступает театр, - очень важный параметр. К сожалению, не все спектакли можно показать в местах, где профессиональной сцены нет. Как сообщили в Театре кукол, самые выездные спектакли, под показ которых возможно организовать практически «любую» площадку, - это «Красная шапочка», «Сказка о глупом мышонке» и «Кошкин дом».

Театр активно гастролирует. В первом полугодии театральные сказки актеры показали детям в Надеждинском и Ханкайском муниципальных районах, городах Находке, Артеме, Арсеньеве.

В мае театр представил Приморский край на Межрегиональном фестивале театров кукол «Туллук» в городе Нерюнгри, Республика Саха (Якутия). Приморцы представили спектакль «Сказка о глупом мышонке» и взяли главный приз фестиваля в номинации «Лучшее музыкальное оформление». В фестивале «Туллук» театр кукол из Владивостока участвовал во второй раз.

Ирина Павленко