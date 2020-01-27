Известно, когда увеличат маткапитал

Поручение президента и задачи для правительства нового состава уже опубликованы, сообщает DEITA.RU.



На сайте Кремле опубликованы все поручения президента правительству по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. Большая часть поручений, как и ожидалось, посвящена выплатам семьям.

Так, до 15 апреля кабмин должен подготовить документы, по которым будут изменены правила выплаты материнского капитала. Его, напомним, будут выдавать семьям, в которых с 1 января 2020 года рожден первый ребенок. Сумма выплаты – 466 тысяч 617 рублей. За рождение второго и последующего предполагается выплата дополнительных 150 тысяч рублей.

Также до 15 апреля правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство, которые обеспечат ежегодную индексацию маткапитала и продление программы до 31 декабря 2026 года.

Елена Миронова