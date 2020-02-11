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Известно, когда в Приморье доставят космодром
Сейчас плавучая база находится в США
Генеральный директор Славянского судоремонтного завода в
Приморском крае Андрей Якимчук рассказал, когда плавучий космодром прибудет в
регион, сообщает ИА DEITA.RU. Платформа «Морской старт» будет доставлена на
завод из США.
Как пишет РИА Новости, платформа должна прибыть в Приморье в начале марта. Предыдущий порт базирования базы располагался в Лонг-бич в США в Тихом океане. Сообщается, что в декабре прошлого года новый владелец платформы компания S7 получила разрешение госдепа США перебазировать космодром в Россию.
Славянка выбрана местом для базирования не случайно – порт располагается всего в 80 км от границы с КНДР. Однако владелец космодрома обещает не запускать ракеты в Приморье – договор со Славянским судоремонтным заводом подразумевает только стоянку и ремонт.