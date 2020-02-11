Известно, когда в Приморье доставят космодром

Генеральный директор Славянского судоремонтного завода в Приморском крае Андрей Якимчук рассказал, когда плавучий космодром прибудет в регион, сообщает ИА DEITA.RU. Платформа «Морской старт» будет доставлена на завод из США.



Как пишет РИА Новости, платформа должна прибыть в Приморье в начале марта. Предыдущий порт базирования базы располагался в Лонг-бич в США в Тихом океане. Сообщается, что в декабре прошлого года новый владелец платформы компания S7 получила разрешение госдепа США перебазировать космодром в Россию.

Славянка выбрана местом для базирования не случайно – порт располагается всего в 80 км от границы с КНДР. Однако владелец космодрома обещает не запускать ракеты в Приморье – договор со Славянским судоремонтным заводом подразумевает только стоянку и ремонт.