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Известно, когда в Приморье похолодает

снег, зима

По данным Примпогоды, на этой неделе из-за доминирования азиатского антициклона на территории Дальнего Востока погода в Приморье несколько ухудшится, сообщает DEITA.RU.

Синоптики отмечают увеличение давления в южной части Приморского края, а также усиление ветра до штормового в период 29-30 января. В связи с этим в море возрастет опасность обледенения судов.

А вот осадки при этом маловероятны.

В период доминирования антициклона столбики термометров будут держаться в пределах -6 градусов, а дальше будут понижаться, достигая 30 января отметки -12…-14 градусов. С 3 февраля усиление антициклона приведет к еще большему понижению температур – до -20 градусов, в северных районах до -35.

Ирина Елкина

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