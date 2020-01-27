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Известно, когда в Приморье похолодает
По данным Примпогоды, на этой неделе из-за доминирования азиатского антициклона на территории Дальнего Востока погода в Приморье несколько ухудшится, сообщает DEITA.RU.
Синоптики отмечают увеличение давления в южной части Приморского края, а также усиление ветра до штормового в период 29-30 января. В связи с этим в море возрастет опасность обледенения судов.
А вот осадки при этом маловероятны.
В период доминирования антициклона столбики термометров будут держаться в пределах -6 градусов, а дальше будут понижаться, достигая 30 января отметки -12…-14 градусов. С 3 февраля усиление антициклона приведет к еще большему понижению температур – до -20 градусов, в северных районах до -35.
Ирина Елкина