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Известно, кто хочет получать деньги за безделье в России
Ничего не делать и получать за это деньги – как много россиян мечтают о такой жизни – читайте в материале DEITA.RU.
Так, согласно исследованиями сервиса Superjob, идея получать стабильный доход, ничего не делая, привлекает около 29% россиян. Большая часть из них – сметчики, работники рекламной сферы и переводчики.
При этом 58% респондентов отметили, что быстро заскучали бы без работы. Ведь это – не только зарплата, но и возможность реализовать себя, свои навыки, умения и таланты и место для общения и поиска единомышленников.
Отмечается, что больше всего хотели бы быть безработными люди от 25 до 34 лет. Среди молодежи до 24 такой образ жизни наименее «популярен».
В свою очередь, IT-работники, юристы и топ-менеджеры заявили о том, что их такая перспектива не слишком привлекает.
Отметим, что в исследовании принимали участие совершеннолетние и экономически активные россияне.
Александра Маслова