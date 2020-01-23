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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Известно, кто хочет получать деньги за безделье в России

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Ничего не делать и получать за это деньги – как много россиян мечтают о такой жизни – читайте в материале DEITA.RU.

Так, согласно исследованиями сервиса Superjob, идея получать стабильный доход, ничего не делая, привлекает около 29% россиян. Большая часть из них – сметчики, работники рекламной сферы и переводчики.

При этом 58% респондентов отметили, что быстро заскучали бы без работы. Ведь это – не только зарплата, но и возможность реализовать себя, свои навыки, умения и таланты и место для общения и поиска единомышленников.

Отмечается, что больше всего хотели бы быть безработными люди от 25 до 34 лет. Среди молодежи до 24 такой образ жизни наименее «популярен».

В свою очередь, IT-работники, юристы и топ-менеджеры заявили о том, что их такая перспектива не слишком привлекает.

Отметим, что в исследовании принимали участие совершеннолетние и экономически активные россияне.

Александра Маслова

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