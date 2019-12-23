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Известно, кто надеется на рост зарплат в новом году

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Повышение зарплаты – вопрос, который волнует большинство россиян. Однако, кто-то верит в то, что в наступающем году его доходы вырастут, а кто-то уже потерял надежду. Подробнее об исследовании – в материале DEITA.RU.

Так, согласно анализу сервиса Superjob, в основном повышения доходов ждет молодежь. Всего в рост зарплаты верит 42% респондентов. Наблюдается прямая корреляция между возрастом трудящихся и их ожиданиями – так, 57% «верующих» - среди молодежи до 24 лет. Всего 35% граждан старше 45 надеется на увеличение заработной платы.

Кроме того, каждый третий сотрудник выразил уверенность в том, что никакого роста в 2020 году не будет. Из них 4% отметили, что недавно им уже повысили заработок, еще 3% - что они трудоустроились недавно и на повышение пока не рассчитывают.

Руководство, в свою очередь, отмечает, что повышение они планируют, но выборочно по отделам. Например, только для бухгалтерии или отдела IT.

Отметим, что сервис опросил 500 представителей различных компаний и более 1,5 тысячи сотрудников.

Александра Маслова

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