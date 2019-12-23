Известно, кто не останется без работы в России

ВНИИ труда подготовил список самых востребованных в России профессий, представители которых всегда желанны на кадровом рынке, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что анализ проводился среди вакансий среднего звена и рабочих. Так, согласно исследованию, самой востребованной вакансией остается продавец. Среди рабочих «среднего звена» представители торговой отрасли требуются по всей стране.

Кроме того, без работы не останутся повара, педагоги профессиональной ступени обучения, юристы и соцработники.

Востребованы также медсестры, бухгалтеры, дефектологи и делопроизводители.

Отметим, что похожий рейтинг ранее публиковал Минтруд. Однако, его данные отличаются от тех, что предложены в данном реестре. Министерство отмечает, что сейчас чаще всего ищут рабочих в строительной сфере, а также машиностроении и металлообработке.

Институт, в свою очередь, поясняет, что подобная разница обусловлена разницей в наборе инструментов, которые применялись для исследований в обоих рейтингах.

«Я работаю поваром. Пять лет назад закончил колледж и, могу сказать, что это правда удобно. Всегда есть какие-то вакансии – иногда ходовые, со средней зарплатой. Потом нашел себе работу в неплохом ресторане – и доход вырос. Думаю над тем, чтобы немного поучиться – и пойти в море коком – они всегда зарабатывают ну очень хорошо», - делится своим опытом повар из краевого центра Ярослав.

Александра Маслова