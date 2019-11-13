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Известно, кто получает достойную зарплату в столице

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Инженеры-проектировщики систем водоснабжения зарабатывают неплохие деньги в столице – около 70 тысяч рублей в месяц, сообщает DEITA.RU.

Портал Superjob проанализировал зарплату инженеров СЭС в 70 крупных городах России. Так, во Владивостоке этот специалист получает в среднем 68 тысяч рублей. Не бедствуют и его коллеги в двух столицах. В Москве они получают около 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге – порядка 74 тысяч в месяц.

 При этом, владивостокские инженеры чуть «богаче» остальных дальневосточников той же профессии. Так, в хабаровске их коллеги зарабатывают 66 тысяч рублей, а в Чите – 58 тысяч рублей в месяц.

«Ну, как по мне, это неплохая зарплата. Вполне можно жить. На какие-то излишества и роскошь не хватит, но, получай я столько, я бы не бедствовал. У меня чуть меньше сейчас», - рассказал электрик Андрей, живущий в дальневосточной столице.

Ранее DEITA.RU писала о том, что достойную зарплату во Владивостоке получают и инженеры-геодезисты – около 68 тысяч рублей. В Москве и Петербурге их доход составляет 80 и 74 тысячи соответственно. В целом, их зарплаты примерно такие же, как и у инженеров СЭС по стране.

При этом, обычные рядовые работники имеют доход в пределах 49-50 тысяч рублей. Токари и слесари Хабаровска и Владивостока получают примерно такую зарплату.  

Александра Маслова

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