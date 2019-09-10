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Известно, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
10 Сентябрь 2019, 08:31
Со следующего года право припарковаться на местах для инвалидов получит еще одна категория граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.
Воспользоваться такой парковкой смогут не только инвалиды I и II групп, но и инвалиды III группы. Такие поправки внесли в закон "О социальной защите инвалидов" в июле текущего года.
Более точно регламентировать порядок пользования такими машиноместами предлагается правительству.
В Минтруда проясняют детали: парковку предоставят тем, кто имеет ограниченные возможности к передвижению. Причем не важно, насколько явно эта проблема выражена.
Ожидается, что закон вступит в силу с первого июля следующего года.
Анастасия Туркова
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