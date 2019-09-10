Известно, кто сможет парковаться на местах для инвалидов

Со следующего года право припарковаться на местах для инвалидов получит еще одна категория граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Воспользоваться такой парковкой смогут не только инвалиды I и II групп, но и инвалиды III группы. Такие поправки внесли в закон "О социальной защите инвалидов" в июле текущего года.

Более точно регламентировать порядок пользования такими машиноместами предлагается правительству.

В Минтруда проясняют детали: парковку предоставят тем, кто имеет ограниченные возможности к передвижению. Причем не важно, насколько явно эта проблема выражена.

Ожидается, что закон вступит в силу с первого июля следующего года.

Анастасия Туркова

