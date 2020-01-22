Известно, кто стал самым популярным человеком в Инстаграм

На втором месте по количеству подписчиков борец Хабиб Нурмагомедов, сообщает DEITA.RU.



Певица и блогер Ольга Бузова побила очередной рекорд в Инстаграм. После релиза новой песни «В огне» на аккаунт звезды подписались толпы новых поклонников. Теперь у нее 19,1 млн подписчиков – это абсолютный рекорд для российского Инстаграма.

Как пишут «Невские новости», на втором месте в России Хабиб Нурмагомедов с 18,4 млн подписчиками. Настя Ивлеева имеет всего 14 млн подписчиков.

При этом российским звездам далеко до иностранных. Например, у футболиста Криштиану Роналду 198 миллионов подписчиков, у певицы Арианы Гранде — 172 млн.

Елена Миронова