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Известно, кто стал самым популярным человеком в Инстаграм
На втором месте по количеству подписчиков борец Хабиб
Нурмагомедов, сообщает DEITA.RU.
Певица и блогер Ольга Бузова побила очередной рекорд в Инстаграм. После релиза новой песни «В огне» на аккаунт звезды подписались толпы новых поклонников. Теперь у нее 19,1 млн подписчиков – это абсолютный рекорд для российского Инстаграма.
Как пишут «Невские новости», на втором месте в России Хабиб Нурмагомедов с 18,4 млн подписчиками. Настя Ивлеева имеет всего 14 млн подписчиков.
При этом российским звездам далеко до иностранных. Например, у футболиста Криштиану Роналду 198 миллионов подписчиков, у певицы Арианы Гранде — 172 млн.
Елена Миронова